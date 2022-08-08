Nicel ne demek? Sorusu, insanlar tarafından oldukça merak edilen konulardan birisi haline gelmiştir. Günlük hayatımız içerisinde, sıkça karşılaştığımız tabirlerden birisidir. Peki nicel ne demek? TDK 'da nicel anlam ne demek?

Günlük hayatta oldukça sık karşılaştığımız kelimelerden birisi olan ''nicel'', insanlardan tarafından merak edilmektedir. Anlam olarak Nitel ile ters anlamdadır. Nitel ve nicel sıkça karıştırılsa da ikisinin anlamları farklıdır. Peki nicel ne demek? TDK 'da nicel anlam ne demek?

NİCEL NE DEMEK?

Nicel, ölçülebilen, yani maddi açıdan tüm fiziksel unsurların kavram noktasında gösterdiği unsur anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir masanın boyutu nicel bir kavramdır. Nicel olmasının sebebi, masanın boyutunu ölçmemizin mümkün olmasıdır. Sayılabilir, hesaplanabilir durumlara nicelemek denilmektedir.

TDK 'DA NİCEL ANLAM NE DEMEK?

TDK 'ya göre nicel anlam aşağıdaki gibi anlatılmıştır.

Sayı olarak belirtilebilen özellik.

Ölçülebilen özellik.

Kemiyet, keyfiyet

Belirli bir nesnenin hesaplanabilir özelliği.