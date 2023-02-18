Fransa Ligue 1 iddialı takımlarından Nice ve Reims bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Nice- Reims maçı heyecanla bekleniyor. Nice-Reims maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Nice-Reims maçı hangi kanalda? Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Reims maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Reims maçı hangi kanalda? Nice ile Reims bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Nice - Reims maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Nice Reims maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Nice-Reims maçı hangi kanalda? Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Reims maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

NİCE-REİMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice ve Reims maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

NİCE-REİMS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nice ve Reims arasında gerçekleşecek Fransa Ligue 1 maçı, Bilyoner TV, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

NİCE VE REİMS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nice ve Reims maçı, Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.