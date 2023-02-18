Nice – Reims MAÇ SONUCU! Nice maçı kaç kaç bitti? Nice–Reims maç sonucu ne?
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Fransa Ligue 1 iddialı takımlarından Nice ve Reims bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Nice ile Reims maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Nice –Nice MAÇ SONUCU! Nice maçı kaç kaç bitti? Nice –Reims maç sonucu ne? İşte detaylar...
Nice – Reims MAÇ SONUCU! Nice ve Reims bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan NiceReims maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Nice ile Reims maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Nicemaçı kaç kaç bitti? Nice –Reims maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Nice ve Reims maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Nice ve Reims arasında gerçekleşecek Fransa Ligue 1 maçı, Bilyoner TV, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Nice ve Reims maçı, Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.