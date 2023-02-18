Nice – Reims MAÇ SONUCU! Nice maçı kaç kaç bitti? Nice–Reims maç sonucu ne?

Fransa Ligue 1 iddialı takımlarından Nice ve Reims bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Nice ile Reims maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Nice –Nice MAÇ SONUCU! Nice maçı kaç kaç bitti? Nice –Reims maç sonucu ne? İşte detaylar...