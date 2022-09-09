Nice - Köln maç özeti! Nice - Köln maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu maçında Nice - Köln karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Nice - Köln maç özeti! Nice - Köln maç özeti izle (VİDEO)
Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu maçında Nice - Köln karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Nice - Köln maç özeti! Nice - Köln maç özeti izle (VİDEO)