Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu maçında Nice - Köln karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Nice - Köln maç özeti! Nice - Köln maç özeti izle (VİDEO)

NİCE - KÖLN MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!