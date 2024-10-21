Üye Girişi
Haberler

NG HOTELS, 2024 World Luxury Awards'ta 12 Ödülün Sahibi Oldu

ilandır
NG HOTELS, 2024 World Luxury Awards'ta 12 Ödülün Sahibi Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 World Luxury Awards sonuçları açıklandı. NG Hotels, NG Sapanca, NG Enjoy, NG Afyon ve NG Phaselis Bay otelleri ile toplamda 12 ödül kazanarak lüks konaklama ve hizmet sektöründeki başarılarına yenilerini ekledi.

Dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alan World Luxury Awards, otelleri deneyimleyen misafirlerin değerlendirmeleriyle dünya genelindeki en lüks otelleri belirliyor. 2024 ödüllerinde NG Hotels, otelleriyle çeşitli kategorilerde büyük başarılara imza attı.

• NG Afyon, "Dünyanın En İyi Termal Otel SPA'sı" dahil 2 ödül,

• NG Enjoy, "Avrupa'nın En İyi SPA Oteli" başta olmak üzere 3 ödül,

• NG Sapanca, "Avrupa'nın En İyi Wellness SPA'sı" dahil 2 ödül,

• NG Phaselis Bay,"Avrupa'nın En İyi Aile Oteli" başta olmak üzere 5 ödül ile taçlandırıldı.

Hediye Güral Gür: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

19 Ekim 2024 tarihinde Kuzey İrlanda'daki Galgorm Resort'ta düzenlenen törene, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve NG Phaselis Bay Genel Müdürü Cenker Yılmaz katıldı.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, prestijli ödüllere ilişkin açıklamasında NG Hotels'in misafir memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Toplamda 12 ayrı ödül almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi oylarıyla destekleyen tüm misafirlerimize, bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen değerli ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Misafirlerimizin memnuniyetini en öncelikli hedefimiz olarak belirledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin turizm sektörüne katkı sağlamaktan gurur duyuyor, daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz."

Advertorial Sondakika Advertorial Haberler Afyon

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli? Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.