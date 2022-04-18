NFC özelliği nedir? NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi artık yeni çıkan neredeyse bütün cep telefonlarında özellik olarak kullanıma sunulmaktadır. Cep telefonu kullanıcıları bu özellikle ilk tanışmalarının ardından NFC özelliği nedir? NFC ne işe yarar? NFC ile ödeme yapılabilir mi? NFC nedir? sorularına yanıt aramakta. Peki, NFC özelliği nedir? İşte yanıtı...

NFC ÖZELLİĞİ NEDİR?

NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın mesafeli haberleşmeyi sağlar.

2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.

NFC BENZERİ TEKNOLOJİLER

Benzer kablosuz iletişim teknolojileri IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee'den çok daha kısa mesafeli (2-4 santimetre kadar) bir menzile sahip olan teknoloji, Bluetooth ve WiFi gibi nispeten yeni iletişim teknolojilerinden daha düşük bir bant genişliği sunmaktadır.

KULLANCI ODAĞI

Bant genişliği ve menzilin darlığının temel nedeni kullanıcı tecrübesini iyileştirmektir. Zîrâ NFC teknolojisi, cihazların birbirlerine dokunacak kadar yaklaştıkları zaman etkin olmakta, ve cihazların birbirleri ile konuşabilmelerini ancak bu şartlar altında sağlamaktadır. Bu durum cihaz sahipleri için psikolojik rahatlık, kullanım kolaylığı ve de güvenlik sağlamaktadır.