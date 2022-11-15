NFC Nedir? Nasıl çalışır? Kullanım alanları nelerdir?

NFC,pek çok cihazda bulunuyor. Akılı telefonlarda wife veya mobil veri vasıtasıyla internet erişimi sağlıyor. Ancak NFC özelliği de çeşitli alanlarda kolaylıklar sunuyor. Peki NFC nedir, ne işe yarar, NFC nasıl çalışır? Telefonlarda NFC özelliği nasıl açılır? İşte konuya dair tüm detaylar...

Akıllı telefonunuzla akıllı poster gibi pasif bir cihazda bulunan bir NFC etiketini okuyabilir ya da alışverişlerinizde hızlı ödeme yapabilirsiniz. NFC teknolojisini daha yakından tanıyarak, siber güvenliğinizi artıran önlemler alabilirsiniz. Peki bu slaydımız bütün olanakları bize sunan NFC uygulaması nedir, nasıl çalışır telefonlarda NFC özeliği nasıl açılır, NFC Güvenilir mi? Detaylar haberimizde....

NFC NE İŞE YARAR?

Bazı akıllı telefonlarda bulunan NFC özelliği ile cihazlar arası iki yönlü bağlantı kurulur. İki cihazın basit komut bilgilerini gönderip almasını sağlar. Bu şekilde cihazlar arası kablosuz olarak iletişim kurulur. Ayrıca banka kartı veya kredi kartının bulunduğu mobil bankacılık uygulamasıyla NFC işlem ayarları görülebilir. Böylece ödeme anında POS cihazında kart kullanmadan ödeme yapılabilir.

NFC NEDİR?

NFC ya da "Near Field Communication", "Yakın Alan İletişimi" demektir. İki cihazın birbirine bağlanmasına, bilgi alışverişinde bulunmasına veya çeşitli işlevlerin etkinleştirilmesine olanak tanıyan, elektromanyetik indüksiyon kullanan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. İletişim sistemi çift yönlüdür ve cihazların temassız olarak P2P bağlantısı kurmasını sağlar. Kimlik doğrulama ve bağlantı, herhangi bir PIN veya şifre girilmesine gerek kalmadan tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Veriler sadece dokunarak veya çok yakın bir mesafede bulunmak koşuluyla bir cihazdan diğerine geçebilir.

NFC GÜVENLİ Mİ?

NFC'nin kullanımı çok basit olduğu ve herhangi bir fiziksel temas gerektirmediği için çoğu kullanıcı teknolojinin potansiyel güvenlik riskleri hakkında endişe duyar. Diğer yandan NFC bir iletişim protokolleri topluluğudur ve güvenlik riskleri uygulamaya bağlıdır. Yani NFC tek başına cihazların kimliğini doğrulama veya işlemleri onaylama gibi yetkilere sahip değildir. Telefonunuzdaki NFC işlevleri, yalnızca siz istediğinizde etkin moda geçer. Örneğin, bir NFC terminali kullanarak perakende mağazasında ödeme yaptığınızda çip etkinleşir. Bekleme modundayken çip çalışmaz.

NFC teknolojisini güvenli kılan üç temel özellik şunlardır:

Yakınlık: NFC'nin çok sınırlı bir iletim bölgesi vardır. 10 cm sınırı, işlemi engellemek için terminale çok yakın durması gereken hırsızlar için zorluk yaratır.

Kullanıcılı Başlatma: Herhangi bir okuma işlemi için kullanıcının, cihaz ile NFC özellikli terminal arasındaki işlemi başlatması ve işlemi tamamlamak için genellikle PIN kodu, parmak izi veya yüz tanıma gibi ikincil doğrulama yöntemlerinden birini sağlaması gerekir.

Güvenli Öge Doğrulama: NFC'deki "güvenli öge" doğrulama işlemi, EMV çipli kartların doğrulama sürecine benzer. NFC terminali ile bağlantı kurulduktan sonra, cihaz veya kart içindeki çipin, satın alma işlemini doğrulaması gerekir. İşlem ancak doğrulamadan sonra tamamlanabilir. NFC doğrulamasında kart/cihaz ve okuyucu arasında kart verilerinin tamamen aktarılması yerine, her ödemeye benzersiz bir dijital imza atanır

NFC NASIL ÇALIŞIR?

NFC aracılığıyla veri iletim hızı 106, 212 veya 424 kbit/s'dir. Protokol tarafından tanımlanan maksimum mesafe 10 cm'dir. Ana frekans 13.56 MHz'dir ve bant genişliği benimsenen modülasyona bağlıdır. NFC çeşitli uygulamaları etkinleştirmek için kablosuz etiket okuyucular, kriptografik kredi kartı işleme ve eşler arası (P2P) bağlantı gibi üç standart üzerinden çalışabilir.

NFC teknolojisi, ISO-IEC 14443 ve ISO-IEC 15963 gibi RFID standartlarını temel alarak radyodan farklı fiziksel ilkeler kullanan bir kablosuz iletişim tekniğinden yararlanır. Çoğu radyo, verileri radyo dalgası yayılımı yoluyla iletirken NFC verileri manyetik alan indüksiyonu yoluyla, 22 metrelik bir dalga boyuna karşılık gelen 13.56 MHz'de iletir. Verileri radyo dalgaları yerine indüksiyon yoluyla iletmenin en önemli avantajı, alanın radyo dalgalarından çok daha hızlı sönmesidir. Böylece cihazlar arasındaki konuşmaların dışarıdan dinlenebilmesi önemli ölçüde engellenir.

Çalışma prensibi açısından NFC'nin bir diğer önemli özelliği, temassız ödemeler için kullanılan kriptografik kredi kartı işlemleridir. Klasik RFID ve kredi kartı kullanımı uygulamaları, tek yönlü bir etkileşim olarak pasif bir etiket veya aktif kart okuyucu üzerinden yapılır. Açık anahtar şifrelemesi, üç haneli güvenlik kodunu ifşa etmeden kredi kartının her işlem için yeni bir kimlik doğrulama kodu oluşturmasını sağlar. Bu sayede kötü niyetli biri sizi dinlese ya da örneğin bir bilgisayar korsanı yoğun bir metroda kartınızı sorgulasa bile orijinal kart ayrıntılarına erişemez.

NFC'nin P2P bağlantısı özelliği ise akıllı telefonlar, kulaklıklar, yönlendiriciler, ev aletleri ve endüstriyel ekipmanlar gibi daha yetenekli cihazların NFC sorgularını başlatmasına veya bunlara yanıt vermesine olanak tanır

TELEFONUN NFC ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Akıllı telefonlarda NFC teknolojisini kullanabilmek için telefonda yerleşik bir NFC çipinin olması gerekir. Uyumlu telefonlarda NFC'nin nasıl aktif hale getirileceği işletim sistemine göre değişiklik gösterir. Örneğin Android telefonlarda, NFC özelliğini çalıştırmak için telefonun ''Ayarlar'' uygulamasındaki "Bağlı Cihazlar" sekmesine yer alan NFC anahtarını "Açık" konumuna getirmelisiniz. iPhone telefonlarda, belirli uygulamalara sistem genelinde onay vermek yerine NFC kullanma yeteneği vermeli veya reddetmelisiniz. Bunun için "Ayarlar" uygulamasında, "Gizlilik" sekmesini, ardından kullanmak istediğiniz belirli uygulamayı seçebilir ve NFC geçişini "Açık" konumuna getirebilirsiniz. Akıllı telefonlarda NFC özelliği genellikle temassız ödeme işlemleri için kullanılır. Apple Pay veya Google Pay gibi hizmetler üzerinden banka kartınızı tanımlayabilirsiniz. Böylece telefonunuzu temassız ödeme terminaline yaklaştırarak cüzdanınızı cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan ödeme yapabilirsiniz.