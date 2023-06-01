Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kavramlardan biri olan "nezdinde" sıklıkla araştırılmakta. Arama motorlarında adı sürekli geçen kelime olan "nezdinde" merak edilmekte. Peki, Nezdinde ne demek? Nezdinde nedir? Nezdinde ne anlama geliyor?

"Nezdinde" nedir? sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla karşılaştığımız bir soru. "nezdinde" kelimesi merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar Nezdinde ne demek? Nezdinde nedir? Nezdinde ne anlama geliyor? sorusuna yanıt arıyoruz. Haberler.com olarak merak ettiklerinize yanıt sunuyoruz. Peki, Nezdinde ne demek? Nezdinde nedir? Nezdinde ne anlama geliyor?

NEZDİNDE NE DEMEK?

Günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkabilecek kelimelerden olan "nezdinde" nin anlamı, bir kişinin gözetiminde, yanında veya huzurunda olmak anlamlarını içerir. Daha iyi anlaşılabilmesi için örnek bir cümle içinde kullanalım;

-Senin nezdinde hiç değerim yok mu?

- Ali öğretmeni nezdinde sınava girdi.

NEZDİNDE TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Nezdinde kelimesinin TDK'ya göre anlamı şu şekildedir:

- Gözetiminde,

- Huzurunda,

- Yanında.