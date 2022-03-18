Nez kimdir? Nez kaç yaşında, nereli? Nez gerçek adı ne?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nez, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nez hakkında merak edilenler. Nez hayatı ve biyografisi. Nez kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nez merak konusu oldu. İşte Nez hakkında merak edilen Nez kimdir, Nez hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
NEZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Mart 1979
43 yaşında
İzmir, Türkiye
Nezihe Kalkan, veya tanınan adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; İzmir), R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu.
2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı kalça dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.
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