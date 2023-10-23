Nez Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Dilan Polat'ın ardından 3 yıl önceki eski ortağı fenomen Nez Demir'in de mal varlığına el konulmasının ardından Nez Demir kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Nez Demir kimdir? Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kaç yaşında, nereli?

Nez Demir kimdir ve Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Dilan Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine soruşturma başlatıldı. Nez Demir kimdir? Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

NEZ DEMİR KİMDİR?

Nez Demir, 1987 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Baba tarafından aslen Rizeli olan Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünü tamamladı. Bununla birlikte, İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Instagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Ayrıca Nez Demir, oyunculuğa 2018'de Facia Üçlü adlı filmde başladı ve 2019'da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.

Filmleri:

Malazgirt 1071 (Aka Hatun, 2021)

O İş Bende (2019)

Facia Üçlü (2018)

Nez Demir ve Dilan Polat