Nez Demir'in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Naylon faturadan vergi kaçakçılığına kadar her şey varmış

Dilan Polat'la yıllar önce ortaklık yaptığı için soruşturmada hesaplarına el konulan Nez Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, iki fenomenin şirket üzerinden naylon fatura kestiğini ve Demir'in daha az vergi ödemek için kazandığı paraların yüklü miktarını şahsi hesaplarına aktardığını söyledi. Turgut, Demir'in güzellik merkezinin ruhsata aykırı olduğunu hatta belediyede çalışan bazı kişilerin rüşvet davasından yargılandığını belirtti.

Engin ve Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. Polat gibi güzellik merkezi işleten Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut ise yaptığı açıklamada iki fenomen şirket üzerinden naylon fatura kestiğini iddia etti. Turgut aynı zamanda Demir'in Maltepe'deki merkezinin ruhsata aykırı olduğunu söyledi.

"ÖZEL HARCAMALARINI GİDER OLARAK GÖSTERDİLER"

Show Ana Haber'e özel açıklamalar yapan Ömer Turgut, şunları söyledi: "Özel harcamaların hepsi gider gibi gösteriliyordu. Ön tarafta savaş varsa arka tarafta kulis vardı. Tamamen sahte ve pembe bir dünya yaratılmış. Hep pembe dizi seyrettik. İnsanların duygularını acıtasyon yaparak manipüle ediyorlar. Birçok şeyleri sahte. Timsah gözyaşları döküyor."

"NEZ GÜZELLİK MERKEZİ AÇINCA DİLAN SAVAŞ AÇTI"

"Cast oyuncuları merkezlere doldurarak müşteri gibi gösterip 'Çok doluyuz, harikayız, mükemmeliz' diyerek insanlara görüntü sattılar. Nez Demir güzellik salonu açacağını söyleyince Dilan Polat her zamanki gibi en yakın dostu da olsa bütün topunu tüfeğini ona çevirip savaş açtı."

"1 MİLYON TL'YE ŞUBE VERİP 800 BİN TL'Yİ AKRABALARININ HESABINA AKTARDI"

Nez Demir ve Dilan Polat'ın yıllar önce kurdukları kozmetik firmasının muhasebesine baktığını bazı şeylerin ters gittiğini fark ettiğini söyleyen Ömer Turgut, "Engin ve Dilan Polat'ın 500 bin TL değerinde naylon fatura soktuğunu gördüm. Altları çok karanlıktı. Ben öğrenince apar topar markayı kapattılar. İllerin birçoğunda daha şube açılmadan insanları çekebilmek için pankart astılar. İlk franchise işlemini ben verdim. 1 milyon TL'ye şube verdiler. Bunun 800 bin TL'si şahsi hesaplara, akrabalarının hesabına diğer cüzi rakamları da kestikleri fatura karşılığında şirket hesaplarına işlettirdiler.

"ŞUBESİ RUHSATA AYKIRI, BELEDİYE ÇALIŞANLARI RÜŞVET DAVASINDAN YARGILANDI"

Nez Demir'in Maltepe'deki merkezinin ruhsata aykırı olduğunu ileri süren Turgut, "Nez Demir ruhsatı aldığından bir hafta sonra bu belediyelerde zabıta ve ruhsat ekibi komple gözaltına alındı. Hepsi rüşvet davasından dolayı yargılandı. Bu buzdağının görülen bir kısmı daha büyüğünü de paylaşacağım. Buradan da kendisine sesleniyorum; beni tehdit etmeyi bıraksın, kamuoyu bu gerçeklerle karşılaşmalı."

NEZ DEMİR VE DİLAN POLAT ARASINDA NE OLDU?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mal varlığına el konulmuştu. Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine soruşturma başlatılmıştı. Mal varlığına el konulan Nez Demir, gözyaşları içinde çektiği videoyla arkadaş kurbanı olduğunu söylemişti.

MAL VARLIĞINA EL KONULUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Mağdur olduğunu söyleyen Nez Demir gözyaşları içinde şunları söylemişti: "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen."