2022 Dünya Kupası G Grubu maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu merak edildi. Brezilya'nın Sırbistan'ı yendiği Dünya Kupası G Grubu maçında, Neymar sakatlandı. Son durumunu merak eden futbolseverler Neymar'ın sağlık durumunu ve maça çıkıp çıkamayacağını merak ediyor. Peki, Neymar sakatlandı mı? Neymar sağlık durumu ne?

Brezilya'nın yıldızı Neymar, Sırbistan ile oynadıkları maçta talihsiz bir an yaşadı. Sakatlık geçiren Neymar'ın son durumu merak edildi. Peki, Neymar sakatlandı mı? Neymar sağlık durumu ne? İşte detaylar haberimizde...

NEYMAR SAKATLANDI MI?

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili açıklama geldi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylerken, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyada ise Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündem oldu.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Neymar'ın ayağının şiş hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." dedi.