Yıldız futbolcu Neymar bugünkü Bayern Münih - PSG maçında ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından futbolseverler Neymar maçta neden yok merak etti. Peki, Neymar PSG maçında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Neymar PSG-Bayern Münih maçında neden oynamıyor, sakatlığı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Bugün PSG - Bayern maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta bazı yıldızların olmayışı dikkat çekti. Maçta Neymar yer almadı. Bunun ardından, Neymar PSG maçında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Neymar PSG-Bayern Münih maçında neden oynamıyor, sakatlığı ne zaman bitecek? merak edildi. İşte detaylar...

BAYERN MUNIH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - PSG Şampiyonlar Ligi maçı 8 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.

BAYERN MUNIH - PSG MAÇINDA NEYMAR YOK MU, NEDEN YOK?

Neymar geçtiğimiz haftalarda sakatlanmıştı. Bundan dolayı bir süredir maçlarda yer almayacak. Neymar bugünkü Bayern Münih-PSG maçında da ilk 11'de ve yedeklerde yer almıyor.

NEYMAR SAKATLANDI MI, SAKATLIĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Neymar geçtiğimiz haftalarda oynanan AS Saint Etienne maçında sakatlanmıştı. Sakatlığı ne zaman bitecek bilinmiyor. Yapılan açıklamaya göre Neymar maçta bileğini burkmuştu. Neymar'ın sahalardan 6-8 hafta uzak kalması bekleniyor.