Cristiano Ronaldo ve Messi'nin Avrupa'dan ayrılmalarının ardından futbol severleri üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Al Hilal, Neymar'ın "Evet" demesi durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti. Peki, Neymar PSG'den ayrıldı mı, hangi takıma gitti 2023? Neymar Al Hilal'e mi gitti, ne kadara transfer oldu, kaç milyon kazanacak? İşte detaylar...

Neymar PSG'den ayrılıyor mu? Neymar PSG'den başka takıma mı transfer olacak? Neymar Arabistan ligine mi gidiyor? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Neymar PSG'den ayrılacak mı? Neymar PSG'den neden ayrılıyor? Neymar kaç milyona transfer olacak?

NEYMAR PSG'DEN AYRILIYOR MU, HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Suudi Arabistan'ın ekiplerinden Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Al Hilal, Neymar'ın "Evet" demesi durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti.

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ın "Evet" demesi halinde imzaların atılacağını öne sürdü.

NEYMAR AL HİLAL'E Mİ GİTTİ 2023?

RMC Sport'a göre, Neymar, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına katılıyor. Suudi Arabistan ekibinin PSG'yle 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

NEYMAR PSG TAKIMINDA KAÇ GOL VE ASİST YAPTI?

Neymar, Paris Saint-Germain formasıyla 173 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 118 gol ve 77 asistlik katkı sağladı.

NEYMAR KİMDİR?

Neymar da Silva Santos Júnior (d. 5 Şubat 1992, Mogi das Cruzes), Brezilyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur. 2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi. İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya millî takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.