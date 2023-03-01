Omuz Omuza bağış kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı bağış kampanyası programına ilk olarak Kylian Mbappe katıldı. Mbappe'nin katılımının ardından Neymar programa katıldı mı, bağış yaptı mı merak edildi. Peki, Neymar Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Neymar bağışta bulundu mu? Neymar ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Peki, Neymar Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Neymarbağışta bulundu mu? Neymar ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte ayrıntılar...

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMI HANGİ KANALLARDA VERİLECEK?

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

NEYMAR OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMINA BAĞIŞ YAPTI MI?

Mbappe'nin programa katılımının ardından futbol severler Neymar programa bağlandı mı ne kadar bağış yaptı merak etti. Şuanda Neymar henüz programa canlı olarak bağlanmadı. Fakat ilerleyen saatlerde programa bağlanabileceği tahmin ediliyor.

NEYMAR OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KATILDI MI?

Henüz Neymar programa bağlanmadı. İlerleyen saatlerde bağlanabileceği tahmin ediliyor fakat bağlanıp bağlanamayacağı hakkında net bir bilgi yok. Programa PSG'nin diğer yıldızı Mbappe bağlanmıştı.