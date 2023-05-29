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Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? Neymar M. Cİty'ye mi gidiyor?

Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? Neymar M. Cİty'ye mi gidiyor?

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İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına Neymar ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başladı. Peki Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? Neymar M. Cİty'ye mi gidiyor?

Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyarPep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar

Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına Neymar ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başladı. Peki Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? Neymar M. Cİty'ye mi gidiyor? Detaylar...

Manchester City'nin patronu Pep Guardiola, yıldız futbolcu Neymar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, PSG'den ayrılma olasılığı yüksek görünen Brezilyalıyı gelecek sezon için takımında görmek istediğini belirtti. Neymar ise özel görüşme sonrası İngiliz devine yeşil ışık yaktı.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre, Guardiola, yıldız oyuncuyu o kadar çok istiyor ki özel olarak telefonla aradı ve özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından yıldız oyuncunun transfere yönelik olumlu yaklaştığı belirtildi.

Neymar Manchester City'ye mi transfer olacak? Neymar M. Cİty'ye mi gidiyor?

Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden erken veda eden PSG'de taraftarların protestolarından bunalan ve Kylian Mbappe'nin imzaladığı son kontratla beraber Fransız oyuncuya tanınan ayrıcalıklardan rahatsız olan Neymar'ın takımdan ayrılmanın eşiğine geldiği iddia edilen bir dönemde gerçekleştirilen bu görüşme, Neymar'ın kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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