Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi. Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor. Peki, Neymar Al Hilal Arabistan Ligi maçı Canlı izleme linki! Neymar maçı İZLE!

Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı. Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor. Neymar maçı İZLE! Neymar Al Hilal Arabistan Ligi maçı Canlı izleme linki!

AL ITTİHAD AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad – Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig maçı, 01-09-2023 Cuma günü TV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:00.

NEYMAR AL HİLAL ARABİSTAN LİGİ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Al Iİtihad Al Hilal maçıTV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen, kanallarından yaınlanacak.

Neymar karoda yer alacak mı, henüz netlik kazanmadı.