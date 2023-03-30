Fransız devi PSG'nin 31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Neymar, sıra dışı yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor. Twitch'te açtığı canlı yayınlarda saatlerce bilgisayar oyunları oynayan Neymar, bu kez kumar tutkusunu gözler önüne serdi. Peki, Neymar kumarda ne kadar para kaybetti? Neymar kumar mı oynuyor?

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Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan PSG''nin yıldızı Neymar, online kumar oyununda dakikalar içinde 1 milyon eurodan fazla para kaybetti. O anlarda şekilden şekle giren Neymar'ın tavırları dünya basınında gündem oldu. Neymar kumarda ne kadar para kaybetti? Neymar kumar mı oynuyor?

NEYMAR KUMAR MI OYNUYOR?

Saatlerini bilgisayar başında geçiren ve oyun oynarken hamburger yemeği sevdiğini söyleyen Neymar, bu kez daha ciddi kayıpları olan bir alana yöneldi. Online pokere merak salan Brezilyalı futbolcu, dakikalar içinde 1 milyon eurodan fazla para kaybetti.

Kaybettiği paradan sonra ağlıyormuş ve sinirlenmiş gibi yapan Neymar, ardından kahkaha atmaya başladı. 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 günlük ücretini dakikalar içinde çöpe attı. Neymar'ın ilginç tavırları Fransız basınında büyük tepki çekerken, dünya basını da bu olaya geniş yer verdi.