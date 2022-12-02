Neymar'ın sakatlığı ne zaman bitecek? Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Neymar'ın sakatlık durumu!

Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ın sakatlık durumu merak ediliyor. Son iki grup maçında forma giymeyen Neymar'ın sakatlığı ne zaman bitecek? Neymar neden oynamıyor? Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak mı? İşte, Neymar niye oynamıyor? Neymar'ın sakatlık durumu!

Neymar'ın sakatlığı ne zaman bitecek? Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ın sakatlık durumu merak ediliyor. Son iki grup maçında forma giymeyen Neymar'ın sakatlığı ne zaman bitecek? Neymar neden oynamıyor? Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak mı? İşte, Neymar niye oynamıyor? Neymar'ın sakatlık durumu haberimizde...

NEYMAR'IN SAKATLIK DURUMU

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili maçın ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylemişti, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündem olmuştu.

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." açıklamasında bulunmuştu. Son iki grup maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Neymar'ın son 16 turunda forma giymesi bekleniyor.