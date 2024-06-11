Galatasaray, Kasım ayında sol dizinden menisküs ameliyatı olan Neymar'ı kadrosuna katmak için Al Hilal kulübünden sağlık raporu talep ettiği ileri sürüldü. Peki, Neymar Galatasaray'a gelecek mi? Neymar Galatasaray'a mı geliyor?

NEYMAR GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Brezilya'da Santos kulübünün Al-Hilal'de forma giyen Neymar'ı istediği, sambacının da doğup büyüdüğü takıma döneceği iddia edilmişti. Neymar bu iddiayı şu sözlerle yalanladı.

"Gelecek yıl Santos'a dönme ihtimalimiz yok. Söylenenler tamamen yanlıştır, planlanmış bir şey yoktur. Al-Hilal ile sözleşmemin bitiminde bir yıl daha var. Umarım harika bir sezon geçirebilirim.

Neymar 'ınGalatasaray'a geleceği yönünde yapılan yorumlar hakkında da henüz resmi açıklama yapılmadıç