Neymar bugün oynayacak mı? Neymar Güney Kore maçında oynayacak mı? Neymar hala sakat mı?

Neymar bu akşamki maçta var mı, oynayacak mı merak ediliyor. Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar son 2 grup maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Son 16 turunda bugün Güney Kore ile karşılaşacak olan Brezilya'da Neymar için Neymar bugün oynayacak mı? Neymar Güney Kore maçı oynayacak mı? Neymar hala sakat mı? Soruları gündemde yer ediniyor.

Neymar bugün oynayacak mı? Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar son 2 grup maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Son 16 turunda bugün Güney Kore ile karşılaşacak olan Brezilya'da Neymar için Neymar bugün oynayacak mı? Neymar Güney Kore maçı var mı? Neymar hala sakat mı? Soruları gündemde yer ediniyor. İşte detaylar...

NEYMAR GÜNEY KORE MAÇINDA VAR MI?

Dün açıklama yapan Brezilya Teknik Direktörü Tite, sakatlığı iyileşen Neymar'ın bugünkü Güney Kore maçında oynayabileceğini açıklamıştı. Henüz ilk 11'ler belli olmadı ancak Neymar'ın bugün maçta forma giymesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili maçın ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylemişti, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündem olmuştu.

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." açıklamasında bulunmuştu. Son iki grup maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Neymar'ın son 16 turunda forma giymesi bekleniyor.