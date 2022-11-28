Dünya Kupası 2022'de bugün Brezilya'nın maçı olacak. Brezilya'nın ilk 11'ini gören seyirciler Neymar'ın olmadığını görünce, Neymar Brezilya maçında yok mu, neden yok? Neymar Brezilya Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Neymar neden yok? İşte detaylar...

Neymar maçta neden yok? Neymar maçta forma giymeyecek mi? NeymarDünya Kupası turnuvasında yok mu, niye yok? NeymarBrezilya'da ilk 11'de değil mi, yedek mi başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

NEYMAR SAKATLANDI MI?

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu ile ilgili açıklama geldi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın geride kalanında forma giyeceğini söylerken, takım doktoru ise kesin konuşmak için 24-48 saat arası bir süre geçmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyada ise Neymar'ın ayağının şiş halini gösteren fotoğraf karesi gündem oldu.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Neymar'ın ayağının şiş hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." dedi.

NEYMAR BREZİLYA MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Neymar geçtiğimiz maçta bileğinden sakatlanmıştı. Bu yüzden bugünkü Brezilya-İsviçre maçında ilk 11'de başlamadı.

BREZİLYA İLK 11