Yıldız futbolcu Neymar'ın performansı kadar transfer konusu da çok merak ediliyor. Birçok takımla adı anılan Neymar'ın Al Nssr'a gideceği iddia edildi. Peki, Neymar Al Nassr gidecek mi? Nemar Al Nassr'a mı gidiyor?

Al Nasr son dönemde yaptığı transferle gündeme gelirken Neymar transferi ile tekrar gündeme geldi. Peki, Neymar Al Nassr gidecek mi? Nemar Al Nassr'a mı gidiyor? Peki, Neymar Al Nassr gidecek mi? Nemar Al Nassr'a mı gidiyor?

NEYMAR AL NASSR'A MI GİDİYOR?

Neymar'ın AL Nasr'a gideceği yönündeki iddiaların resmi bir boyutu bulunmuyor. Neymar hakkındaki transfer gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

NEYMAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1992

(31 yıl yaşında)

Mogi das Cruzes, São Paulo, Brezilya

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur. 2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi.İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya millî takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.



