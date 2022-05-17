Neye zam geldi? 17 Mayıs 2022 nelere zam geldi? Çaya, kahveye, şekere, benzine ne kadar zam geldi? - Haberler

Neye zam geldi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonlarına doğru yaşanan döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle 2022 yılında temel gıda ürünlerinden tekstile, araç fiyatlarından hizmet sektörüne birçok alanda fahiş artış yaşanmıştı. Artış yılın ortasına geldiğimizde de kendini göstermeye devam ediyor. Peki, neye zam geldi? Çaya, kahveye, şekere, benzine gelen zamlar ne kadar? Çaya, kahveye, şekere, benzine ne kadar zam geldi?

NEYE ZAM GELDİ?

Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 olurken, yeni fiyat listesi toptancılara gönderildi.

ŞEKERE ZAM GELDİ Mİ?

Şekere en son zaman 31 Mart 2022'de gelmişti. O zammın detayları:

Şekere yüzde 31 zam gelmişti. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

KAHVEYE ZAM MI GELDİ?

Ekim 2021'de 70 TL'den satılan kahve, Aralık 2021'de gelen zamla birlikte yüzde 100'lük artış sonrasında 140 TL'den satılmaya başlanmıştı. Bugün ise kahveye bir zammın daha geldiği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kahveye %20 oranında zam geldiği belirtiliyor.

16 Mayıs 2022'de Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı.

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