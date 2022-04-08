Newcastle Utd - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle Utd - Wolverhampton maçı şifresiz mi?
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İngiltere Premier Ligi maçında Newcastle Utd - Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Newcastle Utd - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle Utd - Wolverhampton maçı şifresiz mi?
İngiltere Premier Ligi maçında Newcastle Utd - Wolverhampton maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Newcastle Utd - Wolverhampton maçı St. James' Park stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim?Newcastle Utd - Wolverhampton maçı şifresiz mi? Newcastle Utd - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Newcastle Utd - Wolverhampton maçı 8 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da St. James' Park stadında oynanacak.
Newcastle Utd - Wolverhampton maçı S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak.
Newcastle Utd - Wolverhampton maçını şifreli bir şekilde S Sport platformundan izleyebilirsiniz.
Peter Bankes - Orta Hakem
James Mainwaring - Yardımcı Hakem
Wade Smith - Yardımcı Hakem
Tony Harrington - 4.Hakem
Ev sahibi Newcastle Utd'de Callum Wilson, Federico Fernández, Jamal Lewis, Joseph Willock, Joelinton, Kieran Trippier ve Miguel Ángel Almirón Rejala sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Konuk takım Wolverhampton'da ise Ki-Jana Delano Hoever ve Ruben Neves sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Raul jimenez ise kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı maçta forma giyemeyecekler.