Newcastle Utd - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle Utd - Wolverhampton maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Ligi maçında Newcastle Utd - Wolverhampton maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Newcastle Utd - Wolverhampton maçı St. James' Park stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim?Newcastle Utd - Wolverhampton maçı şifresiz mi? Newcastle Utd - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

NEWCASTLE UTD - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle Utd - Wolverhampton maçı 8 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da St. James' Park stadında oynanacak.

NEWCASTLE UTD - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle Utd - Wolverhampton maçı S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak.

NEWCASTLE UTD - WOLVERHAMPTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Newcastle Utd - Wolverhampton maçını şifreli bir şekilde S Sport platformundan izleyebilirsiniz.

NEWCASTLE UTD - WOLVERHAMPTONMAÇI HAKEMLERİ

Peter Bankes - Orta Hakem

James Mainwaring - Yardımcı Hakem

Wade Smith - Yardımcı Hakem

Tony Harrington - 4.Hakem

NEWCASTLE UTD - WOLVERHAMPTON MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Ev sahibi Newcastle Utd'de Callum Wilson, Federico Fernández, Jamal Lewis, Joseph Willock, Joelinton, Kieran Trippier ve Miguel Ángel Almirón Rejala sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Konuk takım Wolverhampton'da ise Ki-Jana Delano Hoever ve Ruben Neves sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Raul jimenez ise kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı maçta forma giyemeyecekler.

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