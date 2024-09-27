İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler Newcastle United ve Manchester City arasında oynanacak kritik karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. İki dev kulübün sahada karşı karşıya geleceği bu mücadele, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiriyor. Bu yüksek tempolu ve heyecan verici maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.Peki, Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE UNITED- MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle United - Manchester City maçı 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

NEWCASTLE UNITED- MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Newcastle United - Manchester City maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4