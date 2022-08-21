Newcastle - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Newcastle - Manchester City maçı şifresiz mi?
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İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Newcastle - Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Newcastle - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Newcastle - Manchester City maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig heyecanla beklenen müsabakada Newcastle - Manchester City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Newcastle - Manchester City maçı şifresiz mi? Newcastle - Manchester City maçı hakemi kim? Newcastle - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Newcastle - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle - Manchester City maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Newcastle ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Newcastle-Manchester City Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Newcastle-Manchester City Maçı, saat 18:30 başlayacak.
Newcastle ve Manchester City, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak.