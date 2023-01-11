Newcastle maç sonucu! Newcastle maçı kaç kaç bitti? Newcastle-Leicester City maç sonucu ne?

İngiltere Lig kupası maçının takımlarından Newcastle ve Leicester City bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Newcastle–Leicester City maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Newcastle maçı kaç kaç bitti? Newcastle-Leicester City maç sonucu ne? İşte, Newcastle maç sonucu!