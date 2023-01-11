Newcastle maç sonucu! Newcastle maçı kaç kaç bitti? Newcastle-Leicester City maç sonucu ne?
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İngiltere Lig kupası maçının takımlarından Newcastle ve Leicester City bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Newcastle–Leicester City maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Newcastle maçı kaç kaç bitti? Newcastle-Leicester City maç sonucu ne? İşte, Newcastle maç sonucu!
Newcastle maçı canlı izle! Newcastle ve Leicester City takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İngiltere Lig kupası hedefine ulaşmak isteyen Newcastle ve Leicester City'nin maçının sonucu araştırılıyor. Leicester City maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Newcastle maç sonucu! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,Newcastle maçı kaç kaç bitti? Newcastle-Leicester City maç sonucu ne?
Newcastle-Leicester City maçı, 10 Ocak Salı günü 23.00'da oynanacak.
Newcastle-Leicester City maçı St. James' Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Newcastle ile Leicester City arasındaki maç, Bilyoner TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.