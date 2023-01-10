İngiltere Lig kupası hedefine ulaşmak isteyen Newcastle ve Leicester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Newcastle –Leicester City maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Newcastle –Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Manchester–Bournemou maçı ne zaman? İşte detaylar…

Newcastle maçı hangi kanalda? Newcastle ve Leicester City takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İngiltere Lig kupası hedefine ulaşmak isteyen Newcastle ve Leicester City'nin maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Leicester City maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Newcastle –Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Newcastle Leicester City maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle-Leicester City maçı, 10 Ocak Salı günü 23.00'da oynanacak.

NEWCASTLE LEİCESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle-Leicester City maçı St. James' Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

NEWCASTLE VE LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle ile Leicester City arasındaki maç, Bilyoner TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.