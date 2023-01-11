Newcastle-Leicester City maç özeti! (VİDEO) Newcastle maçı özeti izle! Newcastle Leicester City maçı kaç kaç bitti?

Newcastle -Leicester City maçını kaçıran futbolseverler Newcastle maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Newcastle -Leicester City maç özeti! Newcastle Leicester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Newcastle Leicester City maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Newcastle - Leicester City maç özeti! İngiltere Lig kupası takımlarından Newcastleve Leicester City bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Newcastle- Leicester City maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler NewcastleLeicester City maç özeti! NewcastleLeicester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, NewcastleLeicester City maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

NEWCASTLE LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle-Leicester City maçı, 10 Ocak Salı günü 23.00'da oynanacak.

NEWCASTLE LEİCESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle-Leicester City maçı St. James' Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

NEWCASTLE VE LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle ile Leicester City arasındaki maç, Bilyoner TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.