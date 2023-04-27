İngiltere Lig kupası karşılaşması olan Newcastle - Everton maçı merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Newcastle - Everton maçı hakkında detaylar ise merak ediliyor. Arama motorlarında Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Newcastle - Everton maçı hangi kanalda? Newcastle - Everton CANLI izleme linki var mı? soruları aratılıyor.

Newcastle - Everton maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin detaylarını merak ettiği maçlardan biri ise Newcastle - Everton maçı oldu. Arama motorlarında Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Newcastle - Everton maçı hangi kanalda? Newcastle - Everton CANLI izleme linki var mı? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde.

NEWCASTLE- EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle - Everton maçı 27 Nisan günü saat 21.45'te başlayacak.

NEWCASTLE- EVERTONMAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle - Everton maçı BeIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.