New York'ta vegan ev sahibi, kiraya verdiği evlerde et pişirilmesini yasakladı

ABD'nin New York eyaletinde bir vegan ev sahibi, kiraya verdiği evlerde et ve balık ürünlerinin pişirilmesini yasakladı. Kiracılara et pişirmeme kuralı koyan ev sahibi, et tüketen kiracılara ayrımcılık yapılmadığını belirtti.