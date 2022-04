NEW YORK METRO SALDIRISI! (VİDEO) ABD'de saldırı: ABD New York metrosunda silahlı saldırı! ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

New York metro saldırı detayları merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre Abd'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda yaralı var, metro istasyonunda da çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Olayın gündem olmasının ardından abd patlama, abd saldırısı, New York metro saldırı ve son dakika bilgileri merak edildi. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi. İşte ABD saldırı detayları...

NEW YORK METRO SALDIRISI!

Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.

"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar:

ÜZERİNDE İŞÇİ YELEĞİ VARDI

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

SALDIRIYI HENÜZ KİMSE ÜSTLENMEDİ

Metro istasyonundaki saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Saldırıyı şu ana kadar kişi veya örgüt bazında üstlenen olmadı.

Haberler.com - Gündem