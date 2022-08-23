Nevzine tatlısı tarifi! Nevzine ne demek? Masterchef Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlı tarifi! Nevzine için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 23 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Nevzine tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Nevzine tatlı tarifi! Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Nevzine tarifi oldu. Peki en güzel Nevzine tatlı tarifi nasıldır? Nevzinetatlısı nasıl yapılır? Nevzine için gerekli malzemeler nelerdir?

NEVZİNE TATLISI NEDİR?

Nevzine tatlısı, tahin, pekmez ve cevizle hazırlanan bir tatlıdır. Genel olarak, Kayseri'de yapılır. Ramazan ayında daha çok tüketilir.

NEVZİNE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

NEVZİNE NASIL YAPILIR?

Kayseri'nin en popüler tatlısının nevzine olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Özel davetlerde yapılan tatlılardandır. Nevzine hamuru şerbetli bir tatlı. İçinde süt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağ ve tahin var. Un ve cevizle birleştirerek güzel bir hamur elde ediyoruz. Aslında 'nevzine yapmak' değil, 'nevzine basmak' diyoruz biz. Tepsiye gücümüzü vererek bastırdıktan sonra standart bir şerbetin içine pekmez ilave ediyoruz. 170-175 derecede pişirerek kenarlardan kızardığını görünce tatlımızı çıkarabiliriz. Çıkardıktan 5 dakika sonra soğuk şerbetiyle buluşturacağız. En son pişirdikten sonra bunları buluşturuyoruz. Nevzine yapım olarak basit gözükse de ufak püf noktaları var. Bunlara önem göstermemiz gerekiyor. Tahin ve pekmez bu tatlımızın olmazsa olmazı."

Özdemir, ramazan ayının gelmesiyle Kayseri'de yöresel lezzetlerin ön plana çıktığını anlatarak, nevzine tatlısının özellikle bu ayda çok tercih edildiğini dile getirdi.

Nevzinenin her evde yapılabilecek bir tatlı olduğunun altını çizen Özdemir, "Herkesin kolay yapabileceği bir tatlı. İçindeki ceviz tercihe göre çok ya da az kullanılabilir." dedi.