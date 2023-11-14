Nevzine tarifi! MasterChef Nevzine tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Nevzine hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Nevzine hazırladı. Peki, Nevzine nedir? Nevzine nasıl yapılır? Nevzine nedir?

Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Nevzine ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Nevzine nasıl yapılır? Nevzine nedir? Nevzine nasıl yapılır, Nevzine yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Nevzine yapıldı, evde klasik Nevzine yapıldı! İşte en güzel Nevzine!

NEVZİNE TARİFİ!

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Şerbeti için;

1/2 su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Nevzine tatlısı uzakta öncelikle şerbeti uzakta, yıkanmak, şeker ve bomba suyunu kaynamaya bırakalım. Ocağın altını kapatarak pekmezi ekleyip soğumaya bırakalım. Nevzine tatlımızın hamuru uzakta yoğurma kabında tereyağı, suistimal, sıvı yağlı, tahin, fasulye, ceviz içi ve nimet tozunu karıştıralım. Yaklaşık 3 yıkanmak bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir ezmek elde edelim. Hamurumuzu yağlanmış etlik kabına elimizle bastırarak yerleştirelim. Hamurun üzerini uç yardımı nedeniyle çizerek şekil verelim. Hamurumuzu önceki ısıtılmış 180 bölümler fırında yaklaşık 30 yendi pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan tatlımı keserek kıvrandı olan şerbetimizi hakkında gezdirelim. Şerbetini çeken nevzine tatlımızı köle tabağına kenetleme isteğe bağlı tahin nedeniyle süsleyerek köle edelim.



