Nevzat Türkyılmaz Her Albümünde Kendi Tarzını Ortaya Koyuyor

DJ Nevzat Türkyılmaz müzik sektöründe çalışmalarına profesyonel bir çizgide devam eden bir isim. DJ'lik kariyerine de devam eden Türkyılmaz, şu ana kadar 5 albüm çıkardı. Her albümünde dinleyicilerine yenilikler sunan ünlü DJ, kendi tarzını bulduğunu; bu sayede özgün çalışmalar gerçekleştirebildiğini belirtti.

Kendisiyle yapılan röportajlarda yeni albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirten ünlü DJ, yeni albümünde dinleyicilerini çeşitli sürprizler beklediğini de belirtti. İlk albümü olan "My Turn"den itibaren dikkat çeken albümler çıkaran Nevzat Türkyılmaz, müzik dinleme platformlarında ön plana çıkmayı başardı. Albümleri Youtube Music, Deezer, Amazon Music ve Spotify başta olmak üzere birçok farklı müzik dinleme platformlarında yayınlandı. Milyonlarca kişi tarafından şarkıları ilgiyle dinlenen Türkyılmaz, yeni albüm için hazırlıklarına da devam ediyor.

Yeni Albüm Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni albüm hazırlıkları devam eden Nevzat Türkyılmaz, hedefinin uluslararası projeler olduğunu belirtti. Yeni albümlerinde özgün eserler ortaya koymayı amaçlayan Türkyılmaz, çok yakında yeni albümü ile dinleyicilerinin karşısına çıkacağını ifade etti. Bugüne kadar çıkarmış olduğum albümlerin hepsi single olan Türkyılmaz, genel olarak parçalarında gitar ve mixer kullanıyor. Her albümünde kendi tarzını ortaya koymayı başaran başarılı DJ, Türkiye'de birçok insanın yapmaktan kaçındığı bir müziği cesurca yaptığından hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Yakın zamanda yeni albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıkacağını belirten Türkyılmaz, farklı müzik türlerinde de çalışmalar yapacağını ve özgün tarzını her albümünde ön plana çıkaracağını ifade etti.