Nevzat Tarhan kimdir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

NEVZAT TARHAN KİMDİR?

1952 yılında Merzifon'da doğan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da Psikiyatri Uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu'da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa'da Yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. 2006 yılında NPİSTANBUL Hastanesini, 2011 yılında ise bütün mal varlığını bağışlayarak Üsküdar Üniversitesini kurdu.

Doğum tarihi: 7 Temmuz 1952

Kaç yaşında: 69 yaşında

Nereli: Merzifon

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, uzun yıllar büyük emekle ve araştırmalara dayanarak sürdürdüğü psikiyatri uzmanlığındaki bilgilerini 170'in üzerinde araştırma makalesine ve 70 adet kitap ve kitap bölümüne aktarmıştır. 70'e yakın WoS kapsamındaki dergilerde olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Bu eserleri sayesinde Türkiye'de hem görsel hem de yazılı basında kendisini takip eden bir milyonu aşan okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Bazı kitapları İngilizce dışında Bulgar, Endonezya, İran, Arnavutluk, Azeri dillerine çevrilmiştir.

Prof. Dr. Tarhan, çalışmalarını çok büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle gerçekleştirir. Çalışkanlığının ve başarılarının temelindeki ana etken; hayat felsefesi ve imanî bakış açısıdır. Dünya ile sınırlı olmayan, hem dünya hem de ahireti kapsayan hayat görüşü, O'nun her işi gerçekleştirirken Yaratıcısının huzurunda olduğu bilincinden kaynaklanmaktadır. Bu da O'nun tahkike, gözleme ve ispata dayanan iman esaslarını kâinatın (evrenin) şahitliğinde bilimi ele alarak Allah'ın evrende yansıyan özellikleriyle bağlantısını kurarak okuyucularının önüne sunmasıdır. Kâinat ile Kur'an'ı birbirini destekler şekilde anlatmayı başaran nadir ilim insanlarındandır. İlim insanı kimliğini hayatına indirgemeyi başarmanın yanı sıra öğrendiği hakikatleri başkalarına taşımayı, nakletmeyi kendisine şiar edinmiştir.

Bu farklı bakış açısının temellerinin kaynağı, gençlik yıllarından beri okuduğu ve hayatına rehber ettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Hayatın manasını ve varoluşu sorgulayan genç insanlar gibi o da üniversite yıllarında "Tesadüfi varoluş, hayatın anlamı, Darwinizm, kötülükler neden var? din ihtiyacı, inanmanın psikolojisi, ölümden sonra yaşam var mı?, insanın akıl ve ruhu nasıl doyum sağlar?" gibi soruların yanıtlarını Kur'an'dan açıklamalarla ve ilmi araştırmalarıyla da ispatlayarak okuyucularıyla paylaşmıştır.

Psikiyatri uzmanı olması hasebiyle toplum hayatını da yakından gözlemleyen Prof. Dr. Tarhan, sosyal yaşamın doğru analizini yaparak "Toplum Psikolojisi"nin önemine her daim medyada değinmektedir.

Özellikleri yukarıda yazdıklarımızla sınırlı olmayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, her zaman insana yatırımı hedef almıştır ve maddi-manevi kaynaklarını bu yönde kullanmıştır. Bütün yaptıklarına toplumun çoğunluğu da şahit olmaktadır. Ömrünün sonuna kadar da aynı hedefleri, imanî bakış açısı altında sürdüreceğini davranışlarıyla ve icraatlarıyla ifade etmektedir.

Tüm gelirini kurucusu olduğu TARHAN - İDER Vakfı'na bağışlayan Prof. Dr. Tarhan'ın kitapları 1 milyondan fazla satmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İki çocuk babasıdır. 1400 yıl öncesine giden aile soy ağacı kitap halinde 2017 yılında basılmıştır.

Halen; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanlığı ile Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Hiçbir kamu kaynağı ve tahsisi kullanmadan tüm mal varlığını bağışlayarak kurduğu Üsküdar Üniversitesi, bugün 23 bini aşkın öğrencisiyle geleceğin Nobel adayı bilim insanlarının yetiştiği bir "beyin üssü" olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversite, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve ekibinin küresel bakış açısıyla G20/N20 Zirvelerine katılan ilk ve tek Türk üniversitesi olarak ülkemizi dünyada da başarıyla temsil etmektedir.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğindeki Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi uzmanlarının dünyanın en prestijli psikiyatri dernekleri arasında yer alan American Psychiatry Association'ın (APA) 2020 kongresinde "Hesaplamalı Psikiyatri ve Gelecek Perspektifleri" alanında gerçekleştirdiği sunumlar, APA'nın 2021 yılı içinde her ay üyelerine sunduğu 12 dersten birisi olarak belirlenmiştir.

BAZI SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI:

TARHAN - İDER Nevzat & Nermin Tarhan İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkanlığı,

İnsan hakları konusunda çalışan ASDER Adaleti Savunanlar Derneği Başkanlığı,

Koruma altındaki ve kimsesiz çocuklarla ilgilenen Mutlu Yuva Derneği Kurucu Başkanlığı,

Çocuk ve genç İstismarı konusunda çalışan Haydi Tut Elimi Derneği Başkanlığı,

Türkiye Beyin Haritalamaları Derneği TSBHT Başkanlığı,

Turkish Society for Brain Mapping and Therapeutics (TSBMT) Genel Başkanlığı,

Turkish American Neuropsychiatry Association (TANPA) Genel Başkanlığı.

BİLİMSEL ÜYELİKLERİ:

American Psychiatric Association (APA) Üyeliği,

New York Academy of Science üyeliği,

New York Academic Psychiatry Foundation Üyeliği,

International Psychogeriatric Association (IPA) Üyeliği,

Executive Board EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Board Üyeliği,

International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) Üyeliği,

Anxiety Disorders Association of America (ADAA) Üyeliği,

National Geographic Society Üyeliği,

International Society For Neurofeedback &Research (ISNR) Üyeliği,

Society for Brain Mapping & Therapeutics (SBMT) Board Üyeliği,

Turkish Society for Brain Mapping and Therapeutics (TSBMT) Genel Başkanlığı,

Turkish American Neuropsychiatry Association (TANPA) Genel Başkanlığı.

KİTAPLARI:

1) Kan ve Dolaşım, 1982

2) Stres ve Hastalıklar, 1989

3) Psikofarmakoloji'de Yenilikler, 1991

4) Sertralin Monografi (Pfizer Yayınları), 1992

5) Şiddet (Biyopsikososyal Yönleri ile), (Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ile), 1998

6) Kendinizle Barışık Olmak, 2001

7) Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma, 2002

8) Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 2002

9) Aile Okulu, 2004

10) Kadın Psikolojisi, 2005

11) Evlilik Psikolojisi, 2006

12) Duyguların Psikolojisi, 2006

13) Hayata Dair, (Prof. Dr. Elif Ilgaz ile) 2008

14) İnanç Psikolojisi, 2009

15) Toplum Psikolojisi, 2009

16) Asimetrik Savaş, Politik Psikoloji, 2010

17) Son Sığınak Aile, 2010

18) Bağımlılık, (Doç. Dr. Serdar Nurmedov ile), 2011

19) Değerler Psikolojisi ve İnsan / Güzel İnsan Modeli, 2011

20) Çağın Vicdanı Bediüzzaman, 2012

21) Akıldan Kalbe Yolculuk, Bediüzzaman Modeli, 2012

22) Sen, Ben ve Çocuklarımız, 2012

23) Mesnevi Terapi, 2012

24) Pozitif Psikoloji, 2012

25) Yunus Terapi, 2013

26) Aşk Terapi, 2014

27) Bilinçli Aile Olmak, 2015

28) Bilinçli Genç Olmak, 2015

29) Anne Darbe Ne Demek, Darbe Psikolojisi, 2017

30) Hz. Mevlana ile Aile Terapisi, 2019

31) Sosyal Medya Psikolojisi, (Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ile), 2021

32) Dijital Sağlık Okuryazarlığı, Dijital Hastalıklar ve Siberkondri, (Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ve Yücel Ekinci ile), 2021

33) Bilgelik Psikolojisi – 1, Rasyonel İnanç, Spinoza'nın Yanılgısı ve Evrimin Evrimi, 2022

34) Bilgelik Psikolojisi – 2, İyi, Doğru ve Güzeli Bulma Sanatı, 2022

Yabancı dillere çevrilen kitapları

1. Mesnevi Terapi – Rumi Therapy: From Age Of Knowledge To Age Of Wisdom (İngilizce, Arapça, Farsça, Bulgarca, Arnavutça, Endonezce)

2. Aşk Terapi (İngilizce, Bulgarca)

3. İnanç Psikolojisi – Faith in the Laboratory (İngilizce, Endonezce)

4. Bilinçli Aile Olmak – Conscious Family (İngilizce)

5. Bilinçli Genç Olmak – Conscious Youth (İngilizce, Arnavutça)

6. Akıldan Kalbe Yolculuk, Bediüzzaman Modeli – A Journey form Mind to Heart Bediuzzaman's Model (İngilizce)

7. Çağın Vicdanı Bediüzzaman kitabının İngilizcesi – Bediuzzaman: The Conscience of the Age (İngilizce)

8. Evlilik Psikolojisi (Arnavutça)

9. Mutluluk Psikolojisi (Arnavutça)

10. Kadın Psikolojisi (Azerice)

11. Aile Okulu (Arnavutça)

12. Psikolojik Savaş (Arnavutça)

13. Güzel İnsan Modeli (Azerice)

14. Hz. Mevlana ile Aile Terapisi (Endonezce)

Ödüller:

1. 1991 yılında Hollanda'da düzenlenen "Destructive Drives and Impuls Control" konulu uluslararası kongrede "En İyi Araştırmacı" ödülü,

2. 2003 yılında TV'de haftada bir yaptığı Makul Çözüm programı için "RTÜK En İyi Toplum Programı" ödülü,

3. 2005 yılında SKY TURK'te yaptığı Psikoyorum programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 'Aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmetinden' dolayı ödül,

4. 2007 yılında Türk müziğinin tedavide kullanımına sağladığı katkı nedeniyle Amasya Vakfı tarafından "Altın Elma" ödülü,

5. 2009 yılında Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Meslek Lisesi tarafından psikoloji dalında "Altın Lale" ödülü,

6. 2009 yılında OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği tarafından verilen "Hasta Güvenliği İyi Uygulama" ödülü,

7. 2010 yılında düzenlediği ECNS Kongresi ile dünyaca ünlü çok sayıda bilim insanını İstanbul'da buluşturması nedeniyle "Kongre Elçisi" ödülü,

8. 2015 yılında ECNS/ ISNIP/ ISBET Almanya Münih Klinik Nörobilim Kongresi'nde nörofizyoloji alanında yaptığı katkılarından dolayı "Presidental Service Prize" ödülü,

9. 2017 yılında Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı tarafından bilim ve araştırma dalında "Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı" ödülü,

10. 2017 yılında Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi tarafından sağlık sistemine yapmış olduğu özgün katkılardan dolayı "Sağlıkta Sosyal Sorumluluk" ödülü,

11. 2019 yılında ABD Los Angeles'de SBMT Kongresi tarafından 2019 "Golden Axon Liderlik" ödülü,

12. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri kapsamında "Yılın Yazarı" ödülü

Kaynak: Üsküdar Üniversitesi

