Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

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NEVZAT TARHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Temmuz 1952

Kaç yaşında: 69 yaşında

Nereli: Merzifon

1952 yılında Amasya Merzifon'da doğdu. 1969 yılında Kuleli Askerî Lisesi'ni, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu'da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa'da yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu.1998 yılında Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı.

40'ın üzerinde SCI sınıfı dergilerde olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 100'ün üzerinde araştırma makalesi vardır.

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