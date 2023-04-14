Nevzat Metin adına anma programı düzenlenecek

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) Kurucusu Nevzat Metin adına Datça'da anma töreni düzenlenecek. Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Töreni, Nevzat Metin'in doğum günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü, UKKSA'da gerçekleşecek. Program, Nevzat Metin için hazırlanan belgesel ile son bulacak.

Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Töreni, Nevzat Metin'in doğum günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nde gerçekleşecek.

PROGRAM NEVZAT METİN İÇİN HAZIRLANAN BELGESEL İLE SON BULACAK

Saat 18.00'de başlayacak anma töreni sanatçı İbrahim Çiftçioğlu'nun 'Tüm Gerçeğiyle Nevzat Metin Kimdir?' konuşması ile başlayacak. Anma töreninde UKKSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devrim Metin, UKKSA Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalçınkaya, sanatçı Adil Ocak, sanatçı Ertuğrul Ateş, Sanat Hayatı Program Yapımcısı Zafer E. Bilgin, mimar Mehmet Şahin, sanatçı Mustafa Altıntaş, yazar Ömer Faruk Ciravoğlu, Mustafa Lütfi Kıyıcı konuşmacı olarak yer alacak.

Program, UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Başak Ercan sunumu ile sinevizyon eşliğinde Nevzat Metin Anıları ve Belgeseli ile son bulacak.

Nevzat Metin'i anma töreninde konuşmacı olarak yer alan isimler ise şöyle:

Abdullah Gürsel Uçar

İbrahim Çiftçioğlu

Adil Ocak

Ertuğrul Ateş

Mustafa Altıntaş

Zafer E. Bilgin

Ömer Faruk Ciravoğlu

Mustafa Lütfi Kıyıcı

Mehmet Şahin

Doğan Yalçınkaya

Devrim Metin

NEVZAT METİN'İ ANMA SERGİSİ / SANATÇILAR

Program kapsamında Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Karma Sergisi de ziyaretçilerle buluşacak. Sergide yer alan sanatçılar ise şöyle olacak:

Aydemir Atalay

Ertuğrul Ateş

Adviye Bal

Sema Boyancı

İbrahim Çiftçioğlu

Mehmet Ali Çiftçioğlu

Serap Demirağ

Hüsnü Dokak

Mert Ergün

Tamer Ertuna

Yasemin Özen Gök

Ümit Can Gören

Mazlum Göze

Nurgül Gün Güney

Atilla İlkyaz

Tuba Karakaş

Adil Ocak

Adil Salih

Yavuz Tanyeli

Gülay Yüksel

Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Karma Sergisi tüm ziyaretçilere açık olacak.