Nevzat Metin adına anma programı düzenlenecek
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Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) Kurucusu Nevzat Metin adına Datça'da anma töreni düzenlenecek. Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Töreni, Nevzat Metin'in doğum günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü, UKKSA'da gerçekleşecek. Program, Nevzat Metin için hazırlanan belgesel ile son bulacak.
Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Töreni, Nevzat Metin'in doğum günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nde gerçekleşecek.
PROGRAM NEVZAT METİN İÇİN HAZIRLANAN BELGESEL İLE SON BULACAK
Saat 18.00'de başlayacak anma töreni sanatçı İbrahim Çiftçioğlu'nun 'Tüm Gerçeğiyle Nevzat Metin Kimdir?' konuşması ile başlayacak. Anma töreninde UKKSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devrim Metin, UKKSA Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalçınkaya, sanatçı Adil Ocak, sanatçı Ertuğrul Ateş, Sanat Hayatı Program Yapımcısı Zafer E. Bilgin, mimar Mehmet Şahin, sanatçı Mustafa Altıntaş, yazar Ömer Faruk Ciravoğlu, Mustafa Lütfi Kıyıcı konuşmacı olarak yer alacak.
Program, UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Başak Ercan sunumu ile sinevizyon eşliğinde Nevzat Metin Anıları ve Belgeseli ile son bulacak.
Nevzat Metin'i anma töreninde konuşmacı olarak yer alan isimler ise şöyle:
Abdullah Gürsel Uçar
İbrahim Çiftçioğlu
Adil Ocak
Ertuğrul Ateş
Mustafa Altıntaş
Zafer E. Bilgin
Ömer Faruk Ciravoğlu
Mustafa Lütfi Kıyıcı
Mehmet Şahin
Doğan Yalçınkaya
Devrim Metin
NEVZAT METİN'İ ANMA SERGİSİ / SANATÇILAR
Program kapsamında Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Karma Sergisi de ziyaretçilerle buluşacak. Sergide yer alan sanatçılar ise şöyle olacak:
Aydemir Atalay
Ertuğrul Ateş
Adviye Bal
Sema Boyancı
İbrahim Çiftçioğlu
Mehmet Ali Çiftçioğlu
Serap Demirağ
Hüsnü Dokak
Mert Ergün
Tamer Ertuna
Yasemin Özen Gök
Ümit Can Gören
Mazlum Göze
Nurgül Gün Güney
Atilla İlkyaz
Tuba Karakaş
Adil Ocak
Adil Salih
Yavuz Tanyeli
Gülay Yüksel
Geçmişten Günümüze Sanat Yolculuğunda Nevzat Metin'i Anma Karma Sergisi tüm ziyaretçilere açık olacak.- İstanbul