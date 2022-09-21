Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nevzat Dizdar sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Nevzat Dindar kaç yaşında, nereli? Nevzat Dindar hayatı ve biyografisi! Nevzat Dizdar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı spor programlarında dikkatleri çeken Nevzat Dindar hakkında araştırmalar yapılıyor. Nevzat Dindar kimdir? Nevzat Dindar kaç yaşında, nereli? Nevzat Dindar hayatı ve biyografisi!

NEVZAT DİNDAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine Üniversite 3. sınıfta iken Cumhuriyet Gaztesinde Staj yaptığı dönemde adım atmıştır. 2003 ve 2004 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Galatasaray Muhabirliği yapmış 2008 yılında Milliyet Gazetesinde göreve başlamıştır.

2019 yılı itibariyle A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Ajansı programında Ceyda Dönmez ve Hayri Beşer ile birlikte canlı yayında ekran hayatını sürdürmektedir.