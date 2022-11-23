Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nevzat Aydın geliyor. Nevzat Aydın'ın açıklamasının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın biyografisi! İşte detaylar...

Nevzat Aydın, Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'sudur. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nevzat Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Nevzat Aydın'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın biyografisi! Detaylar haberimizde...

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, 8 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aydın, Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'sudur. Aydın, 2001 yılından bu yana ifa ettiği Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştır.

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero bünyesine katıldı. 2 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nevzat Aydın, 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer aldı. 2013 ve 2015 yıllarında ise Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci seçilen Nevzat Aydın, 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görüldü. 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı'nın Türkiye'deki ayağı olan GEN Türkiye, 2020 yılında Nevzat Aydın'ın yönetim kurulu başkanlığında kuruldu.