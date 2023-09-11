Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nevşin Mengü izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nevşin Mengü kaç yaşında, nereli? Nevşin Mengü hayatı ve biyografisi! Nevşin Mengü kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nevşin Mengü hakkında araştırmalar yapılıyor. Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında, nereli? Nevşin Mengü hayatı ve biyografisi!

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Doğum : 2 Mayıs 1982 (41 yaşında), Ankara, Türkiye

Ankara'da doğdu. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalıdır.

İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.

Gazetecilik kariyeri

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.[3]

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.[4]

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı.[5] DW Türkçe YouTube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaya başladı. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana haber'>Haber Bülteni'ni sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlığıyla günlük haber sunmaktadır. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.