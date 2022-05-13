Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü evli mi, eşi kim? Nevşin Mengü kaç yaşında, nereli?

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NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 2 Mayıs 1982 Ankara doğumludur. İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı.

Gazetecilik kariyeri

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe YouTube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaya başladı. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana haber'>Haber Bülteni'ni sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? başlığıyla günlük haber sunmaktadır. 2021'de FOX'da başlayacak olan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.

TBMM'de hakkında konuşulması

Aralık 2010'da dönemin devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, bakanlığına bağlı kurumların bütçeleri ve kurumlarıyla ilgili milletvekillerinin sorularına TBMM Genel Kurulu'nda yanıt verirken "TRT'yi kadroculukla suçluyorsunuz ama bir CHP milletvekilinin kızı TRT'den maaşlı çalıştı." dedi. Bunun üzerine söz alan (dönemin) CHP Milletvekili, Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü, "TBMM çatısı altında daha önce de kızımın TRT'de çalıştığı ve maaş aldığı iddia edildi. Ben bunu TRT Genel Müdürü'ne de sordum. 'Bizim maaşlı personelimiz değil.' dedi. Şimdi aynı konu yine burada çarptırılıyor. Benim kızım uluslararası bir ajansın Tahran muhabirliğini yaptı, haberleri TRT'de çıktı özel kanallarda da. Kızımın TRT'den bir gün maaş aldığını ispat edin, bugün milletvekilliğinden istifa ederim." dedi. Nevşin Mengü sonrasındaki bir röportajında şöyle der: "Sayın Arınç babama katılmayabilir, fikri olarak tartışabilirler, bambaşka ama "TRT'ye çalışmış, çalışmamış…": Sonuçta ben gazeteciyim, babama iliştirilmiş bir gazeteci değilim. Basın yayın kuruluşunda pek çok yerde çalıştım ve babamın hiçbir zaman bir inisiyatifi olmamıştır. Ben arayıp sorarım "Geçsem iyi olur mu?" diye. O da "Kendin bilirsin" der. Aile içinde oldukça demokratiğizdir."

Kişisel yaşamı

Politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemiştir.

Kitapları

İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı? (Everest Yayınları, 2017 - ISBN 6051852089)

Herkes İstediği Gibi Yaşasın (Büşra Cebeci ile birlikte) (İletişim Yayınları, 2021)

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