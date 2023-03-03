Nevşin Mengü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nevşin Mengü'nün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nevşin Mengü geliyor. Peki, Nevşin Mengü kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Nevşin Mengü'nün hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına da katılan gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'nün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Nevşin Mengü kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü (2 Mayıs 1982, Ankara), Türk gazeteci ve sunucu.

Yaşamı

Ankara'da doğdu. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalıdır.

İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.

Gazetecilik kariyeri

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe YouTube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaya başladı. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana haber'>Haber Bülteni'ni sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlığıyla günlük haber sunmaktadır. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.

TBMM'de hakkında konuşulması

Aralık 2010'da dönemin devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, bakanlığına bağlı kurumların bütçeleri ve kurumlarıyla ilgili milletvekillerinin sorularına TBMM Genel Kurulu'nda yanıt verirken "TRT'yi kadroculukla suçluyorsunuz ama bir CHP milletvekilinin kızı TRT'den maaşlı çalıştı." dedi. Bunun üzerine söz alan (dönemin) CHP Milletvekili, Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü, "TBMM çatısı altında daha önce de kızımın TRT'de çalıştığı ve maaş aldığı iddia edildi. Ben bunu TRT Genel Müdürü'ne de sordum. 'Bizim maaşlı personelimiz değil.' dedi. Şimdi aynı konu yine burada çarptırılıyor. Benim kızım uluslararası bir ajansın Tahran muhabirliğini yaptı, haberleri TRT'de çıktı özel kanallarda da. Kızımın TRT'den bir gün maaş aldığını ispat edin, bugün milletvekilliğinden istifa ederim." dedi. Nevşin Mengü sonrasındaki bir röportajında şöyle der: "Sayın Arınç babama katılmayabilir, fikri olarak tartışabilirler, bambaşka ama "TRT'ye çalışmış, çalışmamış…": Sonuçta ben gazeteciyim, babama iliştirilmiş bir gazeteci değilim. Basın yayın kuruluşunda pek çok yerde çalıştım ve babamın hiçbir zaman bir inisiyatifi olmamıştır. Ben arayıp sorarım "Geçsem iyi olur mu?" diye. O da "Kendin bilirsin" der. Aile içinde oldukça demokratiğizdir."

Kişisel yaşamı

Politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemiştir.

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