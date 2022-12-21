Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Nevşehir TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?