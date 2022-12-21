Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?
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Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Nevşehir TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nevşehir TOKİ kura çekimi 24Aralık 2022 tarihinde çekilecek.
NEVŞEHİR'DE KAÇ TANE TOKİ KONUTU YAPILACAK?
- Gülşehir 206
- Merkez Çat70
- Merkez Gere 80
- Derinkuyu 126
- Merkez 200
- Sulusaray 140
- Avanos100
- Hacıbektaş 206
- Ürgüp 350
- Kaymaklı50
- Tatlarin 59
- Acıgöl 80
- Kozaklı 100