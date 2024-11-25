Nevşehir Valiliği ve Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğün'den yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından ilimiz Nevşehir ve ilçelerinde okulların tatil edilip edilmediği merak edilmeye başlandı. Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Nevşehir Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için tatil açıklaması geldi.

İşte tatil duyurusu: