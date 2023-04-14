Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? 14 Nisan Nevşehir, Niğde, Osmaniye ezan vakitleri! Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman? İşte detaylar...

14 Nisan imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

NEVŞEHİR, NİĞDE, OSMANİYE İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Nevşehir için akşam vakti: 19:23

-Niğde için akşam vakti: 19:23

-Osmaniye için akşam vakti: 19:15

14 NİSAN NEVŞEHİR, NİĞDE, OSMANİYE EZAN VAKİTLERİ!