Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? 24 Mart Nevşehir, Niğde, Osmaniye ezan vakitleri! Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman?

24 Mart imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...