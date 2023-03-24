Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? 24 Mart Nevşehir, Niğde, Osmaniye ezan vakitleri! Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman?
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Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Nevşehir, Niğde, Osmaniye akşam ezanı saat kaçta? Nevşehir, Niğde, Osmaniye iftar ne zaman? İşte detaylar...
Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:
-Nevşehir için akşam vakti: 19:03
-Niğde için akşam vakti: 19:03
-Osmaniye için akşam vakti: 18:57