Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan 2023 Ağustos ayında 61 bin 888 yolcu uçuş gerçekleştirdi

Kapadokya Havalimanı'nda 2023 Ağustos ayında 61 bin 888 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca, iç hat yolcu trafiği 61 bin 258, dış hat yolcu trafiği 630 oldu. Uçak trafiği ise bin 323'e ulaştı.

Nevşehir Kapadokya Havalimanından 2023 yılının Ağustos ayında 61 bin 888 yolcu uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ağustos ayı havalimanı istatistiklerini açıkladı. 2023 Ağustos ayında Kapadokya Havalimanı'nda 61 bin 888 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2023 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kapadokya Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 61 bin 258, dış hat yolcu trafiği 630 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 61 bin 888 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 315, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda bin 323'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 656 ton oldu.

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 374 bin 402 uçak trafiği 8 bin 300, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 580 ton olarak gerçekleşti. - NEVŞEHİR