Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor? Nevşehir milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Nevşehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Nevşehir milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Nevşehir milletvekilleri kimler? Nevşehir seçim sonuçları nedir? Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor? Nevşehir milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor? Nevşehir milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Nevşehir milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
NEVŞEHİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Nevşehir'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Nevşehir ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Nevşehir Milletvekilleri İsimleri:
Süleyman Özgün
Emre Çalışkan
MHP 2023 Nevşehir Milletvekilleri İsimleri:
Filiz Kılıç